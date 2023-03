Athen will Zaun am Grenzfluss Evros mit oder ohne EU-Gelder ausbauen

ATHEN (dpa-AFX) - Griechenland will einen bereits existierenden Zaun entlang der Grenze zur Türkei um 35 Kilometer mit eigenen Budgetmitteln verlängern. Das teilte der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis am Donnerstag im staatlichen Fernsehen (ERT) mit. "Ich sage allen, die sich widersetzen: Mit oder ohne europäisches Geld wird der Zaun vollendet", erklärte er. Den entsprechenden Vertrag mit einer Baufirma in Höhe von rund 100 Millionen Euro will Mitsotakis am Freitag bei einem Besuch der Grenzregion zur Türkei unterzeichnen. Die EU hat Finanzierungsanträge Athens für den Bau des zusätzlichen Zauns nicht genehmigt.

Athen hat in den vergangenen Jahren einen 37,5 Kilometer langen, etwa fünf Meter hohen Stahlzaun entlang seichter Stellen des Grenzflusses Evros (türkisch: Meric) gebaut. Der griechische Grenzschutz hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr nach offiziellen Angaben etwa 260 000 Migranten daran gehindert, diesen Grenzfluss zu überqueren.

Menschenrechtsorganisationen werfen Athen vor, Menschen, die auf eine bessere Zukunft in Europa hoffen, illegal zurück in die Türkei zu drängen (Pushbacks). Dies dulde im Stillschweigen auch die EU, heißt es. Athen sagt immer wieder, es beschütze die eigenen Grenzen, die auch EU-Grenzen sind, vor illegaler Migration./DP/zb