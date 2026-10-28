Ather Energy Private: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

28.10.26 06:35 Uhr

Ather Energy Private ließ sich am 26.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ather Energy Private die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Ather Energy Private hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,03 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,000 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 62,89 Prozent auf 14,64 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,99 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Analysten waren von einem Verlust je Aktie von 0,614 INR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 14,33 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.net