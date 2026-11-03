Atlanta Electricals präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

03.11.26 06:35 Uhr

Atlanta Electricals hat sich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,18 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 13,99 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Atlanta Electricals im vergangenen Quartal 3,90 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Atlanta Electricals 3,17 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion Finanzen.net