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Atlantic American stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Atlantic American CorpShs
1.05 USD -0.01 USD -0.94 %
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Atlantic American veröffentlichte am 16.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresviertel hatte Atlantic American 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Atlantic American in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 51,3 Millionen USD im Vergleich zu 49,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,280 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Atlantic American ein EPS von -0,230 USD je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 210,44 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 188,23 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

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