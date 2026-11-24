Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 192,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 110,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 321,7 Millionen USD ausgewiesen.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Atlantic International ein Ergebnis je Aktie von -0,200 USD vermeldet.

Atlantic International präsentierte am 23.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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