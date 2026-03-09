Atlas Air wird zur Großkundin für neuen Airbus-Frachtjet

TOULOUSE (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus ( Airbus SE ) hat den bisher größten Auftrag für seinen neuen Frachtjet A350F erhalten. Atlas Air Worldwide ( DAX ), der Mutterkonzern der Frachtfluggesellschaft Atlas Air aus den USA, habe 20 Maschinen des Typs bestellt, teilte der Dax-Konzern ( DAX ) am Montag in Toulouse mit. Mit der Frachtversion des Passagierjets A350 will Airbus die Vorherrschaft des US-Flugzeugbauers Boeing bei den großen Frachtflugzeugen brechen. Die A350F soll im Jahr 2027 in den Liniendienst gehen./stw/men

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