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Atlas Air wird zur Großkundin für neuen Airbus-Frachtjet

16.03.26 17:09 Uhr
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Aktien
Airbus SE
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TOULOUSE (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE) hat den bisher größten Auftrag für seinen neuen Frachtjet A350F erhalten. Atlas Air Worldwide (DAX), der Mutterkonzern der Frachtfluggesellschaft Atlas Air aus den USA, habe 20 Maschinen des Typs bestellt, teilte der Dax-Konzern (DAX) am Montag in Toulouse mit. Mit der Frachtversion des Passagierjets A350 will Airbus die Vorherrschaft des US-Flugzeugbauers Boeing bei den großen Frachtflugzeugen brechen. Die A350F soll im Jahr 2027 in den Liniendienst gehen./stw/men

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DatumRatingAnalyst
11:31Airbus SE OverweightBarclays Capital
10.03.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
10.03.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
10.03.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
09.03.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
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11:31Airbus SE OverweightBarclays Capital
10.03.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
10.03.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
09.03.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
09.03.2026Airbus SE OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.03.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
20.02.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
19.02.2026Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.02.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
06.02.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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