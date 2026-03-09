Atlas Air wird zur Großkundin für neuen Airbus-Frachtjet
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TOULOUSE (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE) hat den bisher größten Auftrag für seinen neuen Frachtjet A350F erhalten. Atlas Air Worldwide (DAX), der Mutterkonzern der Frachtfluggesellschaft Atlas Air aus den USA, habe 20 Maschinen des Typs bestellt, teilte der Dax-Konzern (DAX) am Montag in Toulouse mit. Mit der Frachtversion des Passagierjets A350 will Airbus die Vorherrschaft des US-Flugzeugbauers Boeing bei den großen Frachtflugzeugen brechen. Die A350F soll im Jahr 2027 in den Liniendienst gehen./stw/men
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