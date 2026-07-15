Atlas Copco Registered A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

18.07.26 06:35 Uhr

Atlas Copco Registered A hat am 16.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,45 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,34 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,13 Prozent auf 44,97 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41,21 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1,46 SEK ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 44,30 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.net