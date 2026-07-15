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Atlas Copco Registered B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Atlas Copco AB Registered Shs -B-
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Atlas Copco Registered B hat am 16.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,45 SEK, nach 1,34 SEK im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 44,97 Milliarden SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,21 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1,46 SEK prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 44,30 Milliarden SEK umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.net

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