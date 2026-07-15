Atlas Copco Registered B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Atlas Copco Registered B hat am 16.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,45 SEK, nach 1,34 SEK im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 44,97 Milliarden SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,21 Milliarden SEK in den Büchern standen.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1,46 SEK prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 44,30 Milliarden SEK umgesetzt wurden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Atlas Copco Registered B
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Atlas Copco Registered B
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Atlas Copco Registered B Aktie News
Atlas Copco Registered B Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Atlas Copco Registered B nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.