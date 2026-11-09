Atlas Lithium: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Atlas Lithium hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,350 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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