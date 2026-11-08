Atlassian A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Atlassian A gab am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 11,17 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal waren -5,580 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Atlassian A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.657,93 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel waren 1.903,18 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Atlassian A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Atlassian A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen