Atlassian A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

08.11.26 06:35 Uhr

Atlassian A gab am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 11,17 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal waren -5,580 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Atlassian A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.657,93 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel waren 1.903,18 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net