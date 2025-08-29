Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian büßt am Dienstagnachmittag ein

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Atlassian. Das Papier von Atlassian befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,0 Prozent auf 174,14 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Atlassian nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 2,0 Prozent auf 174,14 USD. Zwischenzeitlich weitete die Atlassian-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 172,08 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 174,35 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 59.536 Atlassian-Aktien.

Bei einem Wert von 325,94 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.02.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 87,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Atlassian-Aktie. Am 18.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 154,19 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Atlassian-Aktie 12,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Atlassian-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Atlassian 0,000 USD aus.

Am 07.08.2025 äußerte sich Atlassian zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,09 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,76 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 1,38 Mrd. USD gegenüber 1,13 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Atlassian-Gewinn in Höhe von 4,27 USD je Aktie aus.

