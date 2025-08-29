Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian büßt am Dienstagabend ein

DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,45 +1,3%Dow45.107 -1,0%Nas21.168 -1,3%Bitcoin94.992 +2,0%Euro1,1636 -0,6%Öl69,16 +1,5%Gold3.531 +1,6%
02.09.25 20:24 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Atlassian. Der Atlassian-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,7 Prozent auf 173,00 USD.

Die Atlassian-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 173,00 USD abwärts. Die Atlassian-Aktie gab in der Spitze bis auf 171,61 USD nach. Bei 174,35 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 247.698 Atlassian-Aktien umgesetzt.

Am 11.02.2025 markierte das Papier bei 325,94 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Atlassian-Aktie mit einem Kursplus von 88,40 Prozent wieder erreichen. Am 18.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 154,19 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Atlassian-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 07.08.2025 lud Atlassian zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,09 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Atlassian in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,38 Mrd. USD im Vergleich zu 1,13 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Atlassian-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,27 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

