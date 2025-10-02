Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian zieht am Nachmittag an

So bewegt sich Atlassian

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Atlassian. Das Papier von Atlassian legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 150,75 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Atlassian-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 150,75 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Atlassian-Aktie bei 151,25 USD. Bei 150,40 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Atlassian-Aktien beläuft sich auf 125.688 Stück.

Bei 325,94 USD erreichte der Titel am 11.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Atlassian-Aktie ist somit 116,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 147,57 USD ab. Der derzeitige Kurs der Atlassian-Aktie liegt somit 2,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Atlassian-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Atlassian am 07.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,09 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Atlassian ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,76 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,38 Mrd. USD gegenüber 1,13 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Atlassian-Bilanz für Q1 2026 wird am 30.10.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Atlassian ein EPS in Höhe von 4,26 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

