Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Aktienentwicklung

Die Aktie von Atlassian zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die Atlassian-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 172,51 USD.

Die Atlassian-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 172,51 USD. Bei 173,53 USD erreichte die Atlassian-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die Atlassian-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 171,31 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 172,27 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 46.170 Atlassian-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (325,94 USD) erklomm das Papier am 11.02.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 88,94 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.09.2024 bei 154,19 USD. Der aktuelle Kurs der Atlassian-Aktie ist somit 10,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Atlassian 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 07.08.2025 hat Atlassian in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Atlassian hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,09 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,76 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,38 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,13 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 30.10.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,27 USD je Atlassian-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100-Anleger treten zum Handelsstart den Rückzug an

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 im Plus