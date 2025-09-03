Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian tendiert am Abend auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Atlassian gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Atlassian nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 167,83 USD.

Die Atlassian-Aktie notierte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 167,83 USD. Bei 165,43 USD markierte die Atlassian-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 170,36 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 389.237 Atlassian-Aktien umgesetzt.

Bei 325,94 USD markierte der Titel am 11.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 94,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Atlassian-Aktie. Am 18.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 154,19 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Atlassian-Aktie mit einem Verlust von 8,13 Prozent wieder erreichen.

Atlassian-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 07.08.2025 hat Atlassian die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Atlassian hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,09 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,76 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,38 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,27 USD je Atlassian-Aktie.

