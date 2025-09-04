DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,54 +1,0%Dow45.404 -0,5%Nas21.679 -0,1%Bitcoin94.883 -0,1%Euro1,1721 +0,6%Öl65,68 -1,8%Gold3.595 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Broadcom A2JG9Z Amazon 906866 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F Porsche PAG911
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Gewinnmitnahmen an den US-Börsen -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google -- Broadcom mit starker Bilanz -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Amazon, BYD im Fokus
Top News
Aktie gefragt: Tesla stellt Musk Aktienpaket für eine Billion Dollar in Aussicht Aktie gefragt: Tesla stellt Musk Aktienpaket für eine Billion Dollar in Aussicht
Hunderte Festnahmen bei Hyundai in USA Hunderte Festnahmen bei Hyundai in USA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast
So entwickelt sich Atlassian

Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Freitagabend mit Aufschlag

05.09.25 20:24 Uhr
Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Freitagabend mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Atlassian. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,0 Prozent auf 171,40 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Atlassian
147,06 EUR 3,44 EUR 2,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für das Atlassian-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 171,40 USD. Der Kurs der Atlassian-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 174,39 USD zu. Mit einem Wert von 170,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 331.377 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 325,94 USD erreichte der Titel am 11.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Atlassian-Aktie 90,16 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.09.2024 Kursverluste bis auf 154,19 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Atlassian-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Atlassian am 07.08.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,09 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,76 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Atlassian 1,38 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,25 USD je Atlassian-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100-Anleger treten zum Handelsstart den Rückzug an

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 im Plus

In eigener Sache

Übrigens: Atlassian und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Atlassian

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Atlassian

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Atlassian

DatumMeistgelesen
Wer­bung