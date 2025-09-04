Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Freitagabend mit Aufschlag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Atlassian. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,0 Prozent auf 171,40 USD zu.
Um 20:08 Uhr ging es für das Atlassian-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 171,40 USD. Der Kurs der Atlassian-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 174,39 USD zu. Mit einem Wert von 170,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 331.377 Atlassian-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 325,94 USD erreichte der Titel am 11.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Atlassian-Aktie 90,16 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.09.2024 Kursverluste bis auf 154,19 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Atlassian-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Atlassian am 07.08.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,09 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,76 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Atlassian 1,38 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,25 USD je Atlassian-Aktie belaufen.
