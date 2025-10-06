DAX24.431 +0,2%Est505.634 -0,3%MSCI World4.348 +0,3%Top 10 Crypto17,24 +1,4%Nas22.876 +0,4%Bitcoin106.468 +1,0%Euro1,1713 -0,1%Öl65,26 +1,4%Gold3.957 +1,8%
Aktienkurs im Fokus

Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Nachmittag mit Kurseinbußen

06.10.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Atlassian gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Atlassian-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 148,74 USD.

Die Atlassian-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 148,74 USD. Der Kurs der Atlassian-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 148,55 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 151,77 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 95.867 Atlassian-Aktien.

Bei 325,94 USD markierte der Titel am 11.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Atlassian-Aktie derzeit noch 119,13 Prozent Luft nach oben. Am 03.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,57 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Atlassian-Aktie derzeit noch 0,79 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Atlassian am 07.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,09 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Atlassian ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,76 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Atlassian 1,38 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Atlassian wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,26 USD je Atlassian-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

