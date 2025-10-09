Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian tendiert am Nachmittag südwärts

So bewegt sich Atlassian

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Atlassian. Die Atlassian-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 147,93 USD nach.

Um 15:53 Uhr rutschte die Atlassian-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 147,93 USD ab. Die Atlassian-Aktie gab in der Spitze bis auf 147,81 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 149,75 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 53.045 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Am 11.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 325,94 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Atlassian-Aktie liegt somit 54,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 08.10.2025 Kursverluste bis auf 146,16 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,09 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,38 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Atlassian-Aktie in Höhe von 4,26 USD im Jahr 2026 aus.

