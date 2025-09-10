Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Donnerstagnachmittag gefragt

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Atlassian. Im NASDAQ-Handel gewannen die Atlassian-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,2 Prozent auf 178,24 USD zu. Die Atlassian-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 178,70 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 175,95 USD. Bisher wurden via NASDAQ 59.304 Atlassian-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 325,94 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 82,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Atlassian-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 154,19 USD. Dieser Wert wurde am 18.09.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Atlassian-Aktie ist somit 13,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Atlassian-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Atlassian ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,09 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,76 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Atlassian mit einem Umsatz von insgesamt 1,38 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 22,34 Prozent gesteigert.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Atlassian wird am 30.10.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,25 USD je Atlassian-Aktie belaufen.

