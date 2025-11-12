Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Nachmittag im Minusbereich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Atlassian gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Atlassian-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 156,51 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die Atlassian-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 156,51 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Atlassian-Aktie bisher bei 156,36 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 158,72 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 54.545 Atlassian-Aktien.

Am 11.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 325,94 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Atlassian-Aktie derzeit noch 108,26 Prozent Luft nach oben. Bei 144,37 USD erreichte der Anteilsschein am 11.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Atlassian-Aktie ist somit 7,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Atlassian-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Atlassian am 30.10.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,48 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,61 Prozent auf 1,43 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Atlassian am 29.01.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,85 USD je Atlassian-Aktie.

