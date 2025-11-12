DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,59 -1,5%Nas23.362 -0,5%Bitcoin87.442 -1,6%Euro1,1586 ±-0,0%Öl62,61 -3,9%Gold4.196 +1,7%
Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian fällt am Mittwochabend

12.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Atlassian gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Atlassian-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 154,78 USD ab.

Das Papier von Atlassian befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,8 Prozent auf 154,78 USD ab. Bei 153,17 USD markierte die Atlassian-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 158,72 USD. Der Tagesumsatz der Atlassian-Aktie belief sich zuletzt auf 269.962 Aktien.

Am 11.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 325,94 USD. Derzeit notiert die Atlassian-Aktie damit 52,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 144,37 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Atlassian-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Atlassian am 30.10.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Atlassian ein Ergebnis je Aktie von -0,48 USD vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,61 Prozent auf 1,43 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.01.2026 dürfte Atlassian Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Atlassian einen Gewinn von 4,85 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

