Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Abend im Plus

Die Aktie von Atlassian gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Atlassian-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 154,52 USD nach oben.

Die Atlassian-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:06 Uhr in Grün und gewann 3,4 Prozent auf 154,52 USD. In der Spitze gewann die Atlassian-Aktie bis auf 154,78 USD. Bei 147,33 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Atlassian-Aktien beläuft sich auf 515.038 Stück.

Am 11.02.2025 markierte das Papier bei 325,94 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 110,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 144,37 USD ab. Mit Abgaben von 6,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Atlassian veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,76 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,38 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Atlassian einen Umsatz von 1,13 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Atlassian rechnen Experten am 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,26 USD je Aktie belaufen.

