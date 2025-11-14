Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Nachmittag schwächer

Aktie im Fokus

Die Aktie von Atlassian gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Atlassian-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 151,58 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 151,58 USD. Das bisherige Tagestief markierte Atlassian-Aktie bei 149,10 USD. Mit einem Wert von 150,33 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 80.459 Atlassian-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 325,94 USD. Dieser Kurs wurde am 11.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Atlassian-Aktie mit einem Kursplus von 115,03 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 144,37 USD. Dieser Wert wurde am 11.10.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 4,76 Prozent könnte die Atlassian-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Atlassian-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Atlassian 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Atlassian am 30.10.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Atlassian ein EPS von -0,48 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,43 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Atlassian einen Umsatz von 1,19 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 29.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,85 USD je Aktie belaufen.

