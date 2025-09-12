Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Blick auf Atlassian-Kurs

Die Aktie von Atlassian gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Atlassian konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 175,61 USD.

Die Atlassian-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 175,61 USD. Die Atlassian-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 176,20 USD. Bei 174,38 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 34.418 Atlassian-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 325,94 USD. Dieser Kurs wurde am 11.02.2025 erreicht. Derzeit notiert die Atlassian-Aktie damit 46,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 154,19 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Atlassian-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Atlassian veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,09 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,76 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,38 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,13 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Atlassian-Bilanz für Q1 2026 wird am 30.10.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Atlassian einen Gewinn von 4,26 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

