Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Nachmittag mit Kursabschlägen

21.08.25 16:11 Uhr
Die Aktie von Atlassian gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Atlassian-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 163,90 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Atlassian-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 163,90 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Atlassian-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 163,00 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 165,03 USD. Bisher wurden via NASDAQ 41.362 Atlassian-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 325,94 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Atlassian-Aktie liegt somit 49,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 154,19 USD. Dieser Wert wurde am 18.09.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Atlassian-Aktie liegt somit 6,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Atlassian am 07.08.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,09 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,76 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 1,38 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,13 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 30.10.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,27 USD je Aktie in den Atlassian-Büchern.

Redaktion finanzen.net

