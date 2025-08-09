Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Abend mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Atlassian. Die Atlassian-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 164,93 USD ab.

Um 20:08 Uhr ging es für die Atlassian-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 164,93 USD. Im Tief verlor die Atlassian-Aktie bis auf 163,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 165,03 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 162.539 Atlassian-Aktien umgesetzt.

Bei 325,94 USD markierte der Titel am 11.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Atlassian-Aktie liegt somit 49,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 154,19 USD am 18.09.2024. Abschläge von 6,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Atlassian-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Atlassian am 07.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,09 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,76 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,38 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Atlassian veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,27 USD je Atlassian-Aktie.

