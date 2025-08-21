DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.716 +2,1%Nas21.494 +1,9%Bitcoin99.752 +3,1%Euro1,1716 +0,9%Öl67,52 -0,2%Gold3.371 +1,0%
Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

22.08.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Atlassian zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Atlassian zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 166,29 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Atlassian
139,96 EUR 0,40 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Atlassian legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 166,29 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Atlassian-Aktie bei 166,29 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 164,65 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 35.630 Atlassian-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 325,94 USD. Dieser Kurs wurde am 11.02.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 96,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 18.09.2024 Kursverluste bis auf 154,19 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 7,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Am 07.08.2025 hat Atlassian die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,09 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Atlassian ebenfalls -0,76 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,38 Mrd. USD – ein Plus von 22,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Atlassian 1,13 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 30.10.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Atlassian veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,27 USD je Aktie in den Atlassian-Büchern.

Redaktion finanzen.net

