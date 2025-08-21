Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian gewinnt am Abend an Fahrt

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Atlassian. Das Papier von Atlassian legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,6 Prozent auf 170,55 USD.

Um 20:06 Uhr ging es für das Atlassian-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,6 Prozent auf 170,55 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Atlassian-Aktie bei 172,05 USD. Bei 164,65 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 237.698 Atlassian-Aktien gehandelt.

Am 11.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 325,94 USD an. Der aktuelle Kurs der Atlassian-Aktie ist somit 91,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.09.2024 bei 154,19 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Atlassian-Aktie 10,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Atlassian-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Atlassian am 07.08.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,76 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,34 Prozent auf 1,38 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Atlassian-Bilanz für Q1 2026 wird am 30.10.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Atlassian-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,27 USD fest.

