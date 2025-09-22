Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian tendiert am Dienstagabend auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Atlassian gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Atlassian nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 166,16 USD.

Der Atlassian-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 2,6 Prozent auf 166,16 USD. Das bisherige Tagestief markierte Atlassian-Aktie bei 163,20 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 169,53 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 321.777 Atlassian-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 325,94 USD. Dieser Kurs wurde am 11.02.2025 erreicht. Derzeit notiert die Atlassian-Aktie damit 49,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.10.2024 bei 155,37 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie.

Für Atlassian-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Atlassian am 07.08.2025. Atlassian hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,09 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,76 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,38 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Atlassian einen Umsatz von 1,13 Mrd. USD eingefahren.

Atlassian dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Atlassian im Jahr 2026 4,26 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

