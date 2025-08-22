Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

DAX24.332 -0,1%ESt505.472 -0,3%Top 10 Crypto15,90 -3,6%Dow45.448 -0,4%Nas21.517 +0,1%Bitcoin95.860 -1,0%Euro1,1703 -0,2%Öl68,59 +1,2%Gold3.373 ±0,0%
So bewegt sich Atlassian

25.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Atlassian gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Atlassian gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 169,72 USD abwärts.

Die Atlassian-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 169,72 USD. In der Spitze büßte die Atlassian-Aktie bis auf 169,40 USD ein. Mit einem Wert von 170,25 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 74.474 Atlassian-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 325,94 USD erreichte der Titel am 11.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 92,05 Prozent könnte die Atlassian-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 154,19 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Atlassian-Aktie 9,15 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Atlassian-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Atlassian ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,09 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,76 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Atlassian 1,38 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Atlassian dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Atlassian im Jahr 2026 4,27 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

