Atlassian im Fokus

Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Montagabend billiger

25.08.25 20:24 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Atlassian. Die Atlassian-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 169,50 USD.

Die Atlassian-Aktie musste um 20:04 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 169,50 USD abwärts. Die Atlassian-Aktie sank bis auf 168,66 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 170,25 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 211.585 Atlassian-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.02.2025 auf bis zu 325,94 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Atlassian-Aktie mit einem Kursplus von 92,29 Prozent wieder erreichen. Am 18.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 154,19 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Atlassian-Aktie mit einem Verlust von 9,04 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Atlassian-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Atlassian 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Atlassian am 07.08.2025. Atlassian hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,09 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,76 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 1,38 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Atlassian wird am 30.10.2025 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Atlassian im Jahr 2026 4,27 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

