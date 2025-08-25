Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian legt am Dienstagnachmittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Atlassian. Die Atlassian-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 169,27 USD.
Das Papier von Atlassian konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 169,27 USD. Die Atlassian-Aktie legte bis auf 170,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 168,77 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32.350 Atlassian-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 325,94 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.02.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 92,56 Prozent könnte die Atlassian-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.09.2024 bei 154,19 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Atlassian-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.
Am 07.08.2025 äußerte sich Atlassian zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,76 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,38 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,13 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Atlassian dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Atlassian-Aktie in Höhe von 4,27 USD im Jahr 2026 aus.
