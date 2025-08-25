DAX24.153 -0,5%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,75 -0,7%Dow45.319 +0,1%Nas21.490 +0,2%Bitcoin95.073 +0,2%Euro1,1642 +0,2%Öl67,26 -2,2%Gold3.385 +0,5%
Kursentwicklung

Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Dienstagabend mit Einbußen

26.08.25 20:24 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Atlassian. Der Atlassian-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,2 Prozent auf 164,98 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Atlassian
144,24 EUR -0,54 EUR -0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Atlassian gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:06 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 164,98 USD abwärts. Die Atlassian-Aktie sank bis auf 164,43 USD. Mit einem Wert von 168,77 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 141.908 Atlassian-Aktien.

Bei 325,94 USD markierte der Titel am 11.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Atlassian-Aktie damit 49,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.09.2024 (154,19 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Atlassian-Aktie 7,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Atlassian-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Atlassian am 07.08.2025. Atlassian hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,09 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,76 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Atlassian mit einem Umsatz von insgesamt 1,38 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 22,34 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Atlassian am 30.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,27 USD je Atlassian-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

