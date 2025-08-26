Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian legt am Nachmittag zu
Die Aktie von Atlassian zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Atlassian nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,7 Prozent auf 170,30 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Atlassian konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,7 Prozent auf 170,30 USD. Die Atlassian-Aktie zog in der Spitze bis auf 170,30 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 165,94 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 89.148 Atlassian-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 325,94 USD. Dieser Kurs wurde am 11.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Atlassian-Aktie mit einem Kursplus von 91,39 Prozent wieder erreichen. Am 18.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 154,19 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 9,46 Prozent könnte die Atlassian-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem Atlassian seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.
Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,09 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,76 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,38 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,13 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Den erwarteten Gewinn je Atlassian-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,27 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie
Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100-Anleger treten zum Handelsstart den Rückzug an
NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen
Übrigens: Atlassian und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Atlassian
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Atlassian
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jirsak / Shutterstock
Nachrichten zu Atlassian
Analysen zu Atlassian
Keine Analysen gefunden.