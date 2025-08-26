DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.581 +0,4%Nas21.576 +0,2%Bitcoin96.238 +0,1%Euro1,1632 -0,1%Öl67,81 +0,8%Gold3.396 +0,1%
Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian verteuert sich am Abend

27.08.25 20:24 Uhr
Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian verteuert sich am Abend

Die Aktie von Atlassian gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Atlassian-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,6 Prozent auf 171,73 USD.

Um 20:07 Uhr ging es für das Atlassian-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,6 Prozent auf 171,73 USD. Den Tageshöchststand markierte die Atlassian-Aktie bei 172,55 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 165,94 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 355.789 Atlassian-Aktien.

Am 11.02.2025 markierte das Papier bei 325,94 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 89,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 154,19 USD fiel das Papier am 18.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Atlassian-Aktie ist somit 10,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Atlassian gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,09 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,76 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,38 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,13 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Atlassian am 30.10.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Atlassian im Jahr 2026 4,27 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

