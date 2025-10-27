Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Nachmittag mit Kursplus
Die Aktie von Atlassian zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Atlassian-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 164,55 USD.
Um 15:51 Uhr sprang die Atlassian-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 164,55 USD zu. Kurzfristig markierte die Atlassian-Aktie bei 167,08 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 164,75 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 141.243 Atlassian-Aktien umgesetzt.
Bei 325,94 USD markierte der Titel am 11.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Atlassian-Aktie 98,08 Prozent zulegen. Bei 144,37 USD fiel das Papier am 11.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Atlassian-Aktie 12,26 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 erhielten Atlassian-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Atlassian am 07.08.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,76 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,38 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,13 Mrd. USD umgesetzt.
Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Atlassian Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Atlassian dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.
Experten taxieren den Atlassian-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,26 USD je Aktie.
