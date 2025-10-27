Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian legt am Montagabend zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Atlassian. Zuletzt sprang die Atlassian-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 165,31 USD zu.
Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von Atlassian zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 165,31 USD. Der Kurs der Atlassian-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 167,08 USD zu. Bei 164,75 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 321.807 Atlassian-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 11.02.2025 auf bis zu 325,94 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Atlassian-Aktie liegt somit 49,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 144,37 USD. Der aktuelle Kurs der Atlassian-Aktie ist somit 12,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Atlassian-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.
Atlassian ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,09 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,76 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,38 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,13 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Atlassian dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Atlassian-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 29.10.2026.
Den erwarteten Gewinn je Atlassian-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,26 USD fest.
