DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,99 +7,4%Nas23.616 +1,8%Bitcoin98.817 +0,4%Euro1,1647 +0,2%Öl65,70 ±0,0%Gold3.990 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Porsche vz. PAG911 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Gerresheimer A0LD6E AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX letztlich fester -- US-Börsen mit Rekorden -- Bitcoin zieht deutlich an -- SUSS MicroTec, Porsche, Tesla, Gerresheimer, Beyond Meat, Goldpreis im Fokus
Top News
SUSS MicroTec-Aktie bricht um rund ein Fünftel ein: Jahresprognose gesenkt SUSS MicroTec-Aktie bricht um rund ein Fünftel ein: Jahresprognose gesenkt
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
Kursentwicklung

Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian legt am Montagabend zu

27.10.25 20:23 Uhr
Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian legt am Montagabend zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Atlassian. Zuletzt sprang die Atlassian-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 165,31 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Atlassian
142,16 EUR -0,56 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von Atlassian zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 165,31 USD. Der Kurs der Atlassian-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 167,08 USD zu. Bei 164,75 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 321.807 Atlassian-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.02.2025 auf bis zu 325,94 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Atlassian-Aktie liegt somit 49,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 144,37 USD. Der aktuelle Kurs der Atlassian-Aktie ist somit 12,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Atlassian-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Atlassian ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,09 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,76 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,38 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,13 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Atlassian dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Atlassian-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Atlassian-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,26 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100-Anleger treten zum Handelsstart den Rückzug an

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 im Plus

In eigener Sache

Übrigens: Atlassian und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Atlassian

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Atlassian

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Nachrichten zu Atlassian

DatumMeistgelesen
Wer­bung