Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Atlassian gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Atlassian-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Atlassian-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 173,22 USD. Im Tageshoch stieg die Atlassian-Aktie bis auf 175,54 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 173,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 102.683 Atlassian-Aktien.

Am 11.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 325,94 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 88,17 Prozent hinzugewinnen. Am 18.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 154,19 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Atlassian-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Atlassian veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,09 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Atlassian ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,76 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Atlassian im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,38 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,27 USD je Atlassian-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100-Anleger treten zum Handelsstart den Rückzug an

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 im Plus