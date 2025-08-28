DAX23.926 -0,5%ESt505.360 -0,7%Top 10 Crypto15,39 -3,2%Dow45.474 -0,4%Nas21.480 -1,0%Bitcoin93.107 -3,4%Euro1,1698 +0,2%Öl68,18 -0,1%Gold3.438 +0,6%
Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian gewinnt am Freitagnachmittag an Boden
tonies-Aktie im Rallymodus: Analystenlob für angekündigte Toniebox 2
Inflation in Deutschland zieht im August deutlich an
29.08.25 16:10 Uhr
Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Atlassian. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 179,00 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Atlassian nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 1,3 Prozent auf 179,00 USD. Den Tageshöchststand markierte die Atlassian-Aktie bei 180,00 USD. Bei 177,05 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 97.040 Atlassian-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.02.2025 auf bis zu 325,94 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Atlassian-Aktie derzeit noch 82,09 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 154,19 USD am 18.09.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Atlassian-Aktie 13,86 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Atlassian-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 07.08.2025 äußerte sich Atlassian zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,09 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Atlassian ebenfalls -0,76 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,13 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,38 Mrd. USD ausgewiesen.

Atlassian wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,27 USD je Aktie in den Atlassian-Büchern.

