Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Freitagabend in Grün

So bewegt sich Atlassian

Die Aktie von Atlassian gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Atlassian-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Das Papier von Atlassian konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 177,30 USD. Der Kurs der Atlassian-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 180,00 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 177,05 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 349.312 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 325,94 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.02.2025). Der aktuelle Kurs der Atlassian-Aktie ist somit 83,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 154,19 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,04 Prozent.

Atlassian-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Atlassian am 07.08.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,76 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,38 Mrd. USD gegenüber 1,13 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Atlassian am 30.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Atlassian-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,27 USD fest.

Redaktion finanzen.net

