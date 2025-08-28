DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,25 -4,1%Dow45.545 -0,2%Nas21.467 -1,1%Bitcoin92.685 -3,8%Euro1,1695 +0,1%Öl68,12 -0,2%Gold3.445 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street im Minus -- BYD steigert Gewinn -- Marvell, Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
USA nehmen Chipfabriken von Samsung und SK Hynix unter die Lupe USA nehmen Chipfabriken von Samsung und SK Hynix unter die Lupe
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.
So bewegt sich Atlassian

Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Freitagabend in Grün

29.08.25 20:24 Uhr
Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Freitagabend in Grün

Die Aktie von Atlassian gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Atlassian-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Atlassian
153,94 EUR 7,36 EUR 5,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Atlassian konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 177,30 USD. Der Kurs der Atlassian-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 180,00 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 177,05 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 349.312 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 325,94 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.02.2025). Der aktuelle Kurs der Atlassian-Aktie ist somit 83,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 154,19 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,04 Prozent.

Atlassian-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Atlassian am 07.08.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,76 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,38 Mrd. USD gegenüber 1,13 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Atlassian am 30.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Atlassian-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,27 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100-Anleger treten zum Handelsstart den Rückzug an

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 im Plus

In eigener Sache

Übrigens: Atlassian und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Atlassian

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Atlassian

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Nachrichten zu Atlassian

DatumMeistgelesen
Wer­bung