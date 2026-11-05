DAX 26.595 +0,6%ESt50 6.300 +0,5%MSCI World 4.922 +1,5%Top 10 Crypto 10,64 -1,0%Nas 25.737 +1,4%Bitcoin 71.441 -0,3%Euro 1,1236 +0,1%Öl 95,7 +1,1%Gold 4.126 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Atom-Geschäft

Engie-Aktie dennoch tiefer: Übernahme treibt Jahresziele an die Spatzenspitze

Engie-Aktie dennoch tiefer: Übernahme treibt Jahresziele an die Spatzenspitze

Der französische Energieversorger Engie blickt mit mehr Zuversicht auf den Rest des Jahres.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Engie (ex GDF Suez)
23.96 EUR -0.22 EUR -0.91 %
Charts | News | Analysen

Dank der starken Ergebnisse in den ersten neun Monate werde nun das obere Ende der jeweiligen Prognosespannen erwartet, teilte der Konzern am Donnerstag in Paris mit. Für den Gewinn aus dem wiederkehrenden Geschäft liegt diese bei 4,9 bis 5,5 Milliarden Euro. Für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stehen 9,2 bis 10,2 Milliarden Euro im Plan, wobei die Franzosen hier ihr Atom-Geschäft ausklammern.

Werbung

In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz von Engie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 3 Prozent auf 54,3 Milliarden Euro. Vor Zinsen und Steuern blieben davon mit knapp 7 Milliarden Euro sogar rund 10 Prozent mehr übrig. Dabei half auch die im Frühjahr erfolgte Milliarden-Übernahme des britischen Netzbetreibers UK Power Networks, der seit Mai fast eine halbe Milliarde beisteuerte. Aus eigener Kraft hätte Engie das Ergebnis um 3,3 Prozent gesteigert.

"Das dritte Quartal ist etwas besser verlaufen als erwartet, und wir haben gute Klarheit für das vierte Quartal", sagte Finanzchef Pierre-Francois Riolacci in einer Telefonkonferenz. Dies sei auf Kosteneinsparungen, eine Erholung der Strompreise und günstigere Bedingungen auf den Gasmärkten zurückzuführen, erklärte er. Der Iran-Krieg hat die Energiemärkte in diesem Jahr durcheinandergewirbelt, wodurch Unternehmen wie Engie - das im Gashandel tätig ist - von den Preisschwankungen profitieren konnten.

Die Engie-Aktie verliert im Pariser Handel zeitweise 1,246 Prozent auf 23,77 Euro.

/lew/tav/jha/

PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images

Aktuelle Engie (ex GDF Suez) Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Engie (ex GDF Suez) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Engie (ex GDF Suez) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
22.10.26 Engie (ex GDF Suez) Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.10.26 Engie (ex GDF Suez) Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Engie (ex GDF Suez) Outperform Bernstein Research
21.10.26 Engie (ex GDF Suez) Buy Deutsche Bank AG
12.10.26 Engie (ex GDF Suez) Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.