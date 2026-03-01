Atom-Überlegungen: Moskau wirft Finnland Eskalation vor

MOSKAU (dpa-AFX) - Nach Erwägungen Finnlands über eine mögliche Lockerung des Umgangs mit Atomwaffen hat Moskau dem nordischen Land Eskalation vorgeworfen. Die Überlegungen in Helsinki verschärften die Spannungen in Europa, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Agenturen zufolge. Finnland erhöhe nur seine eigene Verletzlichkeit, warnte er.

Wer­bung Wer­bung

Sollte Finnland Atomwaffen auf seinem Gebiet stationieren, beginne es, Russland zu bedrohen, sagte Peskow in Moskau. "Und wenn Finnland uns bedroht, ergreifen wir entsprechende Maßnahmen."

Das nordische Land will seine strikten Regeln im Umgang mit Atomwaffen lockern, wie der finnische Rundfunk berichtete. Derzeit herrscht dort ein Verbot der Herstellung, Lagerung, Einfuhr und des Transports von Atomwaffen zu Land, See und in der Luft. Bei den Überlegungen geht es vor allem darum, ob Helsinki den Transport von Atomwaffen anderer Nato-Staaten durch sein Territorium erlauben soll.

Das über Jahrzehnte neutrale Finnland war dem Verteidigungsbündnis Nato im April 2023 beigetreten als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine./ksr/DP/men