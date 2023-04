Atomausstieg in Deutschland: Habeck setzt auf erneuerbare Energien

BERLIN (dpa-AFX) -Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesumweltministerin Steffi Lemke (beide Grüne) haben vor dem geplanten Atomausstieg an diesem Samstag die Bedeutung der erneuerbaren Energien betont. "In 2030 wollen wir 80 Prozent des Stroms hier in Deutschland aus erneuerbaren Energien erzeugen", sagte Habeck laut einer Mitteilung vom Donnerstag. Die Energieversorgungssicherheit in Deutschland bleibe auch nach dem Abschalten der letzten drei Atomkraftwerke gewährleistet. Vor allem der massive Ausbau der erneuerbaren Energien sorge für Sicherheit.

Umweltministerin Lemke sagte, der Atomausstieg mache Deutschland sicherer, denn die Risiken der Atomkraft seien letztlich unbeherrschbar. "Mit dem Abschalten der letzten drei Atomkraftwerke brechen wir auf in ein neues Zeitalter der Energieerzeugung."

Am Samstag sollen die drei verbliebenen Kernkraftwerke in Deutschland

- Isar 2 in Bayern, Emsland in Niedersachsen und Neckarwestheim 2 in

Baden-Württemberg - endgültig vom Netz gehen. Eigentlich sollte dies schon Ende vergangenen Jahres passieren. Wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und der dadurch ausgelösten Energiekrise entschied die Ampel-Koalition nach einem Machtwort von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im vergangenen Jahr jedoch, die drei Meiler über den Winter weiterlaufen zu lassen./svv/DP/ngu