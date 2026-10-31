Atomera präsentierte Quartalsergebnisse
Atomera hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Atomera ein Ergebnis je Aktie von -0,170 USD vermeldet.
Redaktion Finanzen.net
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