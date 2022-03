Atomgespräche mit Iran in Griffweite? Chefverhandler zurückhaltend

WIEN (dpa-AFX) - Trotz laufender Vorbereitungen für den Abschluss der Atomverhandlungen mit dem Iran am Wochenende ist ein Durchbruch laut Diplomaten noch nicht garantiert. Die Gespräche zur Wiederherstellung des Atompaktes von 2015 seien zwar bereits in der Endphase, doch es gebe noch ungelöste Fragen, schrieb der EU-Diplomat Enrique Mora, der die Verhandlungen mit dem Iran und den Vereinigten Staaten in Wien koordiniert. "Wir sind definitiv noch nicht am Ziel", schrieb er am Donnerstagabend auf Twitter.

Moras Aussagen folgten auf veröffentlichte Informationen aus EU-Kreisen, wonach Planungen für ein Ministertreffen am Samstag in Wien, um eine Einigung unter Dach und Fach zu bringen.

Diplomaten schlossen im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur einen Durchbruch in den kommenden Tagen nicht aus. Trotz Planungen für eine Schlussrunde auf Ministerebene sei der genaue Zeitpunkt aber nicht vorhersehbar.

Seit Monaten vermitteln Diplomaten aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien in Wien zwischen den USA und dem Iran, um den Atompakt von 2015 zu retten. Zu den Mediatoren gehören auch China und - trotz des Ukraine-Krieges - Russland. Der Lösungsentwurf sieht vor, US-Sanktionen gegen den Teheran aufzuheben und im Gegenzug das iranische Atomprogramm wieder einzuschränken, um die Entwicklung von Nuklearwaffen zu verhindern.

Die USA waren unter dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump aus dem Atompakt ausgestiegen und hatten bereits aufgehobene Sanktionen neuerlich verhängt. Im Gegenzug begann der Iran unter anderem, fast waffenfähiges Uran herzustellen./al/DP/he