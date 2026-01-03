DAX25.289 +0,5%Est506.162 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6100 -1,4%Nas22.844 -1,3%Bitcoin57.404 -0,2%Euro1,1799 -0,1%Öl70,82 -0,2%Gold5.196 +0,6%
Atomgespräche zwischen USA und Iran beendet

26.02.26 19:59 Uhr

GENF (dpa-AFX) - Der Iran und die USA haben ihre dritte Runde der Atomverhandlungen in Genf beendet. Omans Außenminister Badr al-Bussaidi sprach nach den Gesprächen auf X von "bedeutenden Fortschritten" in den Verhandlungen. "Wir werden bald nach Konsultationen in den jeweiligen Hauptstädten wieder zusammenkommen", fügte er hinzu. Nächste Woche seien in Wien Gespräche auf technischer Ebene geplant. Falls diese stattfinden, dürften Details eines möglichen Abkommens ausgehandelt werden.

Bei den Verhandlungen geht es unter anderem um das umstrittene iranische Atomprogramm. Die USA wollen verhindern, dass die Führung in Teheran Atomwaffen entwickelt. Irans Regierung bestreitet entsprechende Absichten, zeigt sich jedoch bereit, ihr Nuklearprogramm zu begrenzen. Im Gegenzug fordert Teheran die Aufhebung harter Wirtschaftssanktionen. Am Mittwoch übermittelte der Iran einen ersten Entwurf für ein neues Abkommen./arb/DP/he