Nach Amazon: Möglicher Milliarden-Deal mit Constellation Energy könnte die Alphabet-Aktie bewegen

Atomstrom für KI

06.10.26 09:13 Uhr

Nach Amazon will sich offenbar auch Alphabet Atomstrom von Constellation sichern, mit einem Volumen von mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Die Details sind offen.

• Für Anleger signalisiert der Vertrag die Priorität von Alphabet auf langfristige Infrastrukturinvestitionen und könnte langfristig einen Wettbewerbsvorteil im KI-Geschäft bedeuten, wobei die genauen Kapazitäten und Standorte noch offen sind.

• Der Deal folgt ähnlichen Vereinbarungen anderer Tech-Konzerne wie Amazon und ist Teil der Investitionen in den Ausbau nachhaltiger Energiequellen und der Sicherung der Energieversorgung für die KI-Infrastruktur.

• Google steht kurz vor einem langfristigen Atomstrom-Deal mit Constellation Energy, bei dem das Unternehmen über eine Milliarde US-Dollar zahlen soll, um den Strombedarf für seine KI-Rechenzentren zu sichern.

Google könnte nach Amazon den nächsten Atomstrom-Deal schließen

Tech-Konzerne sichern sich Strom für ihre KI-Rechenzentren langfristig

Google würde laut Medienbericht mehr als 1 Milliarde US-Dollar zahlen

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Alphabet steht laut Bloomberg kurz vor einer Atomstrom-Vereinbarung mit Constellation Energy. Google würde demnach über mehrere Jahre mehr als 1 Milliarde US-Dollar zahlen. Der Schritt reiht sich in eine Serie ähnlicher Verträge ein, mit denen Tech-Konzerne ihren wachsenden Strombedarf für KI absichern.

An der Börse löste die Neuigkeit keine großen Sprünge aus: Im nachbörslichen NASDAQ-Handel fiel die Aktie um leichte 0,13 Prozent auf 346,03 US-Dollar, während die Constellation-Titel um 0,5 Prozent auf 268,95 US-Dollar stiegen.

Was über den Deal bekannt ist

Die Meldung von Bloomberg stützt sich laut investing.com auf mit den Gesprächen vertraute Personen. Demnach könnte die Vereinbarung bereits in dieser Woche bekannt gegeben werden. Kapazität und Standort der betroffenen Kernkraftwerke sind dem Bericht zufolge noch offen.

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Amazon als Vorbild

Constellation und Amazon hatten ihre Vereinbarung am 30. September offiziell angekündigt. Sie läuft 20 Jahre und umfasst 690 Megawatt, darunter ein Uprate von 190 Megawatt am Kraftwerk Calvert Cliffs in Maryland. Die zusätzliche Kapazität soll zwischen 2030 und 2032 ans Netz gehen. Laut Constellation ermöglicht der Vertrag mehr als 3 Milliarden US-Dollar an Infrastrukturinvestitionen in Maryland.

Alphabets wachsendes Nuklear-Portfolio

Google hatte bereits 2025 eine Vereinbarung mit NextEra Energy geschlossen, die die Wiederinbetriebnahme des Reaktors Duane Arnold in Iowa unterstützen soll. Im September folgten Georgia Power mit Uprates an den Kraftwerken Vogtle und Hatch sowie Fortum mit einem Liefervertrag zum finnischen Kraftwerk Loviisa. Die Georgia-Power-Vereinbarung steht noch unter Genehmigungsvorbehalt der Aufsichtsbehörde.

Der Kontext liegt in den Investitionen: Alphabet gab im zweiten Quartal 2026 44,9 Milliarden US-Dollar für Sachanlagen aus, nach 22,4 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal 2025. Der Cloud-Umsatz stieg laut Unternehmen um 82 Prozent auf 24,8 Milliarden US-Dollar.

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Was der Deal für Anleger der Alphabet-Aktie bedeutet

Für Anleger wäre eine solche Vereinbarung vor allem ein Signal, wie ernst Alphabet den langfristigen Ausbau seiner KI-Infrastruktur vorantreibt. Ein langfristig gesicherter Strombezug könnte die Planungssicherheit für die Rechenzentren erhöhen, bedeutet zugleich aber erhebliche und über Jahre laufende Verpflichtungen. Entscheidend ist daher, ob die zusätzlichen Energiekosten durch höhere Umsätze und Gewinne im Cloud- und KI-Geschäft mehr als ausgeglichen werden können. Kurzfristig dürfte der Deal vor allem die bereits hohen Investitionen von Alphabet unterstreichen – langfristig könnte eine zuverlässige Stromversorgung jedoch zu einem wichtigen Wettbewerbsvorteil im KI-Geschäft werden.

Entscheidend wird, ob Alphabet den Deal bestätigt und Kapazität, Standort und Laufzeit nennt. Das Unternehmen legt voraussichtlich Ende Oktober neue Zahlen vor, der Termin ist allerdings vorläufig. Dort dürfte auch der Energiebedarf der KI-Expansion Thema sein.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

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