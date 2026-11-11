Atossa Therapeutics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Atossa Therapeutics hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,56 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Atossa Therapeutics -1,050 USD je Aktie generiert.
Redaktion Finanzen.net
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