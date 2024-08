AtriCure erhält eine erweiterte CE-Kennzeichnung für AtriClip®-Geräte zur Reduzierung von Schlaganfällen bei Patienten mit Vorhofflimmern

AtriCure, Inc. (Nasdaq: ATRC), ein führender Innovator im Bereich chirurgischer Behandlungen und Therapien für Vorhofflimmern (Atrial Fibrillation, Afib), die Behandlung des linken Vorhofohrs (Left Atrial Appendage, LAA) und die postoperative Schmerzbehandlung, gab heute bekannt, eine erweiterte Indikation für AtriClip® in Ländern mit CE-Kennzeichnung in Europa erhalten zu haben. Das Produkt ist nun für den Einsatz bei Patienten mit hohem Thromboembolierisiko indiziert, bei denen ein linksatrialer Vorhofohrverschluss angezeigt ist.

Die AtriClip-Produktfamilie umfasst innovative Lösungen, mit denen das linke Herzohr während einer Herzoperation verschlossen, elektrisch isoliert und schließlich entfernt werden kann. Das linke Herzohr ist eine der Hauptursachen für Blutgerinnsel bei Patienten mit Vorhofflimmern und diese erweiterte Indikation ist das Ergebnis einer umfangreichen Sammlung klinischer Nachweise und praktischer Erfahrungen, die eine Verringerung der Schlaganfallhäufigkeit bei Patienten belegen, die ein AtriClip-Gerät erhalten.

"Diese neue Indikation ist eine großartige Anerkennung für unser AtriClip-Gerät", so Michael Carrel, President und CEO von AtriCure. "Wir haben über 550.000 Patienten weltweit erfolgreich damit versorgt und konnten so die positiven Auswirkungen unserer Geräte auf die Behandlung von Patienten beobachten. Die erweiterte Indikation der Europäischen Kommission bestätigt unsere eigenen klinischen Erkenntnisse, wonach Schlaganfälle bei Patienten mit hohem Risiko für Thromboembolien reduziert werden können. Zudem sehen wir nach wie vor großes Potenzial für eine zunehmende Verbreitung des mechanischen Verschlusses von Herzanhangsgebilden."

Seit der ersten Anwendung des AtriClip-Geräts im Jahr 2007 wurden bereits über 85 Peer-Review-Studien zur akuten und langfristigen Sicherheit und Wirksamkeit veröffentlicht. Dabei wurden über 11.000 Patienten in verschiedenen Regionen untersucht.

"Ich verwende AtriClip-Geräte seit mehr als zehn Jahren und konnte mich persönlich von den Vorteilen in Bezug auf Sicherheit und Wirksamkeit überzeugen", so Professor Dr. med. Nicolas Doll, Chefarzt der Herzchirurgie an der Schüchtermann-Klinik in Bad Rothenfelde, Deutschland. "Die Geräte sind einfach zu bedienen und bieten den Patienten den Vorteil einer langfristigen Schlaganfallprävention, sodass die Entscheidung für den Einsatz von AtriClip leicht fällt."

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen", das heißt Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Weitere Informationen zu den Unsicherheiten, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von unseren zukunftsgerichteten Aussagen zur Folge haben können, finden Sie unter http://www.atricure.com/forward-looking-statements sowie in unseren Jahresberichten auf Formular 10-K und unseren Quartalsberichten auf Formular 10-Q, die Angaben zu Risikofaktoren enthalten. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung und dem dazugehörigen Anhang enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder künftiger Entwicklungen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Über AtriCure

AtriCure, Inc. ist ein Anbieter innovativer Technologien für die Behandlung von Vorhofflimmern und damit verbundenen Erkrankungen. Weltweit leiden mehr als 37 Millionen Menschen an Vorhofflimmern. Elektrophysiologen, Herz-Thorax- und Thoraxchirurgen weltweit nutzen die Technologien von AtriCure zur Behandlung von Vorhofflimmern, zur Reduzierung von Komplikationen im Zusammenhang mit Vorhofflimmern und zur postoperativen Schmerzbehandlung. Das Isolator® Synergy™ Ablationssystem von AtriCure ist das erste von der FDA zugelassene medizinische Gerät zur Behandlung von persistierendem Vorhofflimmern. Die Produkte des AtriClip® Left Atrial Appendage Exclusion System von AtriCure sind die weltweit meistverkauften LAA-Management-Geräte. Die Hybrid AF™ Therapy von AtriCure ist ein minimalinvasives Verfahren, das eine dauerhafte Lösung für Patienten mit langjährigem persistierendem Vorhofflimmern darstellt. Die cryoICE cryoSPHERE®-Sonden von AtriCure wurden für die temporäre Ablation peripherer Nerven zur Schmerzblockade zugelassen und sorgen bei kardialen und thorakalen Eingriffen für Schmerzlinderung. Weitere Informationen erhalten Sie unter AtriCure.com oder folgen Sie uns auf X (ehemals Twitter) @AtriCure.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240822906770/de/