Atrium Ljungberg Registered B: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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Atrium Ljungberg Registered B präsentierte in der am 10.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,32 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Atrium Ljungberg Registered B 0,720 SEK je Aktie verdient.
Beim Umsatz wurden 863,0 Millionen SEK gegenüber 813,0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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