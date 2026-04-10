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Atrium Ljungberg Registered B: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

12.04.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Atrium Ljungberg Registered Shs -B-
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Atrium Ljungberg Registered B präsentierte in der am 10.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,32 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Atrium Ljungberg Registered B 0,720 SEK je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 863,0 Millionen SEK gegenüber 813,0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net

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